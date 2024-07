Nad srednjo Evropo se je razširilo plitvo območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda nad naše kraje doteka hladnejši in bolj suh zrak.

V nižinskem pasu in na obalnem območju bo pretežno jasno vreme. V hribovitem svetu bo le rahlo oblačno. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 28 do 32 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.