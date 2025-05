Petek, 9. maja 2025

Nad severnim Jadranom se nahaja majhen višinski ciklon, ki se počasi pomika proti Balkanu. Z vetrovi vzhodnih smeri doteka v nižjih zračnih plasteh nad naše kraje vlažen in hladnejši zrak.

Danes bo v hribih oblačno s šibkim dežjem. Na obali bo več jasnega vremena. Pihala bo burja.

Danes bo pretežno oblačno, še bo možna kakšna ploha.

Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 9, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 11 do 16, na Primorskem ob šibki burji do 20 stopinj C.