Petek, 9. oktobra 2026

Jutri dopoldne bo oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo obilnejše na zahodu. Na obalni bo pihala okrepljena burja. Popoldne so bo vreme izboljšalo, burja bo oslabela.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še bodo nastajale padavine, ki bodo čez dan postopno slabele. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.