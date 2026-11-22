NOGOMET
ELITNA LIGA
14.30 v Premarjagu: Azzurra Premariacco – Juventina
PROMOCIJSKA LIGA
14.30 v Vižovljah: Sistiana Sesljan – Sant’Andrea San Vito
2. AMATERSKA LIGA
14.30 v Križu: Vesna – Mossa
14.30 v Sovodnjah: Sovodnje – Zarja
3. AMATERSKA LIGA
14.30 v Trebčah: Primorec – Primorje 1924
KOŠARKA
MEDDEŽELNA B-LIGA
18.00 v Trstu, na Čarboli: Jadran Motomarine – Romano Lombardo
ODBOJKA
MOŠKA D-LIGA
17.00 v Repnu: SloVolley Studio Vegliach – Fox Volley
NAMIZNI TENIS
MOŠKA A2-LIGA
14.30 v Zgoniku: Kras Bellariva ZKB – AON Milano
D1-LIGA
V Cintu Caomaggiore: 9.30 Kras – Rangers; 11.30 Kras – TT Trieste