Predlog novega zakona o lovu je že sprejel senat, konec novembra bo romal še v poslansko zbornico. Če bo predlog dokončno sprejet, bodo kmalu veljala nova pravila o lovu. Predlog med drugim uvaja nova določila o lovnih dobah in vrstah, ki jih je dovoljeno loviti, pod določenimi pogoji dovoljuje lov na zasneženih območjih, volka črta s seznama posebej zavarovanih vrst ter zvišuje nekatere kazni za krivolov.

Predlogu novega lovskega zakona nekateri prepričano nasprotujejo. V soboto so se na tržaškem Velikem trgu zbrale krajevne organizacije, med katerimi so bile tudi Legambiente, Naica in WWF, ki so izrazile skrbi glede zaščite divjadi in naravnega okolja. Podprli so jih tudi predstavniki zavezništva Zeleni - Levica, stranke Partito animalista italiano in Demokratske stranke. Aktivisti so delili letake ter vihrali plakate in transparente proti zakonskemu predlogu. Pripravili so tudi performanse, s katerimi so prikazali množično pobijanje gozdnih živali, lovsko reformo pa so označili za »zakon, ki strelja na vse strani«. Med drugim nasprotujejo členom, ki uvajajo globe zaradi oviranja lovcev pri delu, ki lovcem omogočajo zaslužek, ter tistim, ki jim dovoljujejo uporabo večjega števila živih vab in naprav za nočno opazovanje.

»Veljavni zakon o lovu sega v leto 1992 in je zastarel. Končno se je po skoraj štiridesetih letih poseglo v to tematiko z namenom, da bi rešili nekatera še odprta vprašanja,« je predlog zakona komentiral predsednik Društva slovenskih lovcev Doberdob Matjaž Rustja. »Res se uvajajo nove lovne vrste in podaljšujejo se nekatere dobe za odvzem, te spremembe pa so odgovor na sedanji čas. Divji prašič je na primer ušel vsakršnemu nadzoru, v kmetijstvu povzroča veliko škodo, v prometu in ne samo pa nevarnost,« je povedal lovec, ki je pa posodobitev lovskega zakonika ocenil pozitivno.