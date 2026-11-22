Na Trgu Libertà se je po odločitvi deželnega upravnega sodišča TAR znova vzpostavil vsakodnevni ritem solidarnosti. Lorena Fornasir in Gian Andrea Franchi, zakonca, ki že osem let prek združenja Linea D’Ombra pomagata migrantom z balkanske poti, sta se vrnila k vsakodnevni oskrbi ljudi, ki prihajajo v Trst. Toda odločitev sodišča zanju ni razlog za slavje. Nasprotno, skrbi ju, da je treba danes pravico do pomoči ljudem v stiski braniti celo pred sodiščem. V pogovoru sta spregovorila o razmerah v mestu, vse bolj nasilni balkanski poti, mladoletnikih brez spremstva ter potrebi po primernem sprejemnem prostoru v bližini postaje.

Kljub pritiskom ostajata odločna: s trga ne nameravata oditi. TAR je odločil v vajino korist in začasno zadržal omejitve, ki jih je določila kvestura. Je to zmaga, ki je sploh ne bi bilo treba izbojevati?

Fornasir: Po mojem je odločitev sodišča pravi odgovor. Kadar solidarnost urejamo s kaznimi in sankcijami, to pomeni, da živimo v družbi, ki je bolna v svojem bistvu. Ker nam je za to mesto mar in ga imamo radi, bi se morali vsi vprašati, kako odpraviti družbeno stisko, ki vodi do takšnih ukrepov. Ne mislim, da je zdaj čas za zmagoslavje. Ob takšnih dogodkih smo vsi poraženci. Družbeni konflikti bi nas morali spodbuditi k razmisleku, vendar je javna razprava postala ostra. Preveč je sovraštva in agresivnosti, kar je po mojem prispevalo k sprejemanju neupravičenih omejitev.

Kaj bi se moralo v Trstu konkretno spremeniti?

Fornasir: Predvsem vzdušje. Vrniti bi se moral duh sprejemanja. Ta je med prebivalci še vedno prisoten, vendar je ljudi, ki ga dejavno izražajo, med 200.000 prebivalci premalo. Preveč je sovraštva, brezbrižnosti in rasizma, s katerimi se srečujeva zaradi svojega dela. Naše združenje opravlja delo, ki bi ga morale institucije. Zaradi njihovih pomanjkljivosti in opustitev sva jaz in moj soprog morala prevzeti del odgovornosti. V zadnjem letu so umrli štirje ljudje. To je za mesto, ki se ponaša z velikimi križarkami, trgovino in turizmom, povsem nesprejemljivo. Medtem ko ladje presegajo višino habsburških palač in naj bi turizem prinašal blaginjo, se le nekaj sto metrov od Velikega trga odvija humanitarna katastrofa.

Kdaj sta se po odločitvi sodišča vrnila na trg?

V četrtek zvečer, takoj ko sva prejela sklep o začasnem zadržanju ukrepa. Na policiji z odločitvijo očitno še niso bili seznanjeni, midva pa sva že nadaljevala po ustaljenem ritmu – ritmu skrbi za ljudi.