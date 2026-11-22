KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

Jadran Motomarine – Romano Lombardo 97:72 (26:23, 56:44, 82:56)

Jadran: Maniacco 0 (-, -, 0:1), Batich 12 (-, 3:5, 2:5), Pieri 12 (-, 6:7, -), Demarchi 7 (2:2, 1:3, 1:4), Mandić 20 (4:4, 8:14, -), G. Gobbato 10 (2:2, 4:6, -), Sabadin 0 (-, -, -), Persi 1 (1:2, 0:2, -), E. Gobbato 16 (2:2, 4:7, 2:3), Milisavljević 19 (3:3, 2:5, 4:5). Trener: Jogan.

Nadaljuje se sanjski trenutek Jadrana Motomarine, ki je v meddeželni B-ligi dosegel že osmo zaporedno zmago in v letošnji sezoni ostaja še neporažen. Košarkarji združene ekipe so tokrat pred domačim občinstvom na Čarboli s 97:72 premagali moštvo Romano Lombardo.

Pred tekmo so se v Jadranovem taboru (že drugič zapored je bil odsoten Igor Stjepanović, ki je z videmskim APU v A-ligi gostoval v Veroni) vedeli, da jih čaka neugoden nasprotnik, ki v letošnji sezoni še ni pokazal vsega svojega potenciala. Prva četrtina je bila tako dokaj izenačena, Jadran pa je imel nekaj več težav v obrambi. Že sredi druge četrtine pa so domačini pritisnili na plin in dvignili agresivnost v obrambi, kar je posledično privedlo še do bolj učinkovite igre v napadu. Na glavni odmor sta ekipi odšli pri izidu 56:44.

S suvereno igro so varovanci trenerja Matija Jogana nadaljevali tudi v drugi polovici srečanja in vse do konca tekme prevladali nad nasprotniki. Predvajali so dopadljivo igro in, kot kažejo statistike (šest košarkarjev je doseglo dvomestno število točk), so prav vsi prispevali svoj delež k zmagi. »Odigrali smo eno boljših prvenstvenih tekem. Res je bilo lepo gledati fante na igrišču. Uživamo v tem trenutku, z mislimi pa smo že na naslednji tekmi, ki bo že v sredo v Roveretu. Čaka nas eno daljših gostovanj v letošnji sezoni proti sicer slabši ekipi, kar pa še pomeni, da bo enostavno. Vsi bomo imeli za sabo polovični delovni dan, do Rovereta pa se bomo vozili štiri ure. Želimo osvojiti nov par točk, kar bi bila za nas odlična popotnica pred zelo zahtevnim decembrskim sporedom,« je po tekmi dejal Jadranov trener Matija Jogan.

ODBOJKA

MOŠKA D-LIGA

SloVolley Studio Vegliach – Fox Volley Novasei 3:1 (22:25, 25:23, 25:18, 25:17)

SloVolley Studio Vegliach: Boezio 22, Grassi 3, Maion 8, Luka Manià 6, A. Mezzari 6, Svetina 6, Brosch (L), Luzzato (L), Butelli, Gioele Manià 9, Mattana 0, M. Mezzari 0. Trener: Loris Manià.

V nedeljo so igralci SloVolleya Studio Vegliach v Repnu osvojili svojo četrto prvenstveno zmago proti zelo solidni ekipi iz kraja Azzano Decimo, z zmago pa so jo tudi dohiteli, le zaradi slabšega količnika v setih (en izgubljeni set več) so z enakim številom točk na petem mestu. Naši igralci so takoj dokazali, da so na tekmo prišli z edinim ciljem, da zmagajo. Prvi set je bil sicer do dvajsete točke zelo izenačen, nekaj napak pa je SloVolley Studio Vegliach stalo zmage.

V nadaljevanju se je stanje povsem spremenilo: SloVolley Studio Vegliach je začel zelo zbrano, dobro serviral, bil zelo konkreten na mreži tudi po zaslugi zelo dobrega sprejema. Iz točke v točko soigralci pridobivali na samozavesti, zaigrali, kot znajo in dokazujejo na treningih, in tako v tretjem kot četrtem setu resnično nadigrali svoje nasprotnike. Zaslužena zmaga torej v pričakovanju naslednjega kroga, ko se bo ekipa podala v Cordenons.

NOGOMET

ELITNA LIGA

Azzurra Premariacco –Juventina 1:3 (1:1)

Strelci: 13. Liut (J), 45. Gado (AP), 61. Leban (J), 74. Selva (J)

PROMOCIJSKA LIGA

Sistiana Sesljan – Sant'Andrea San Vito 0:2 (0:0)

2. AMATERSKA LIGA

Sovodnje – Zarja 1:2

Strelci: Mauri (S), Stopar (Z), Balbi (Z)

Vesna – Mossa 2:0 (0:0)

Strelca: 50. Stefanato, 83. Franzot

3. AMATERSKA LIGA

Primorec – Primorje 5:0

Strelci: Racman, Savi, Dalle Molle, Poggio, Racman