Ponedeljek, 29. julija 2024

Jasno do rahlo oblačno bo. Popoldne se bodo v zahodnem hribovitem svetu lahko pojavljale plohe in kakšna nevihta. Na obalnem območju in na vzhodnem pasu bo zlasti dopoldne pihala zmerna burja. Še bo vroče, a ne soparno.

Jutri bo predvsem na severu nekaj oblačnosti, še bo nastala kakšna ploha. Čez dan se bo razjasnilo. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, ki bo postopno slabela.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.