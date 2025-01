Jasno bo, predvsem na obali in v vzhodnem pasu bo pihal zmeren severovzhodnik. V nižinskem pasu bo lahko zmrzovalo.

Jasno bo. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki se bo čez dan malo okrepila.

Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 11 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.