Sobota, 13. septembra 2025

Dopoldne bo zmerno do spremenljivo oblačno, popoldne se bo oblačnost gostila in zvečer se bodo pojavljale zmerne do znatne padavine, zlasti v nižini in ob obali.

V notranjosti države bo sprva pretežno oblačno, predvsem v severovzhodni Sloveniji bodo manjše krajevne padavine. Čez dan se bo oblačnost trgala. Popoldne bo dokaj sončno, nastale bodo posamezne kratkotrajne plohe. Zvečer se bo od zahoda pooblačilo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.