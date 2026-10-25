Narodni dom pri Sv. Ivanu čaka še test nosilnosti poda

Še test nosilnosti poda oziroma tal je potreben, potem pa naj bi bilo večjih del v Narodnem domu pri Sv. Ivanu le konec. Tako je med pogovorom za Primorski dnevnik potrdila predsednica Fundacije Narodni dom Lidia Glavina, pri kateri smo preverjali, kako je s prepisom lastništva nad svetoivanskim domom z Dežele FJK. Dodala je, da gre manjšo zamudo pri zaključku del pripisati administrativnim postopkom, ki zahtevajo svoj čas. »Vsakodnevno smo na vezi s pristojnimi z Dežele Furlanije - Julijske krajine in temeljito spremljamo vsak premik. Birokracija pa je dolga in zapletena, vsako pismo o prevzemu posla zahteva tudi do štiri tedne,« je pojasnila.

Najverjetneje 2. ali 3. novembra bodo strokovnjaki v Narodnem domu opravili obremenilni preizkus, da bi preverili, ali podlaga prenese težo knjižničnih premičnih arhivskih regalov, ne da bi prišlo do nevarnih posedanj, je pojasnila Glavina. Pred samim prenosom lastnine Narodnega doma na Vrdelski cesti na fundacijo, mora Dežela FJK namreč zagotoviti popolno ureditev poslopja, kar vključuje tudi kritje stroškov za preverjanje odziva konstrukcije pod vplivom sil in za rešitev s tem povedane težave, ko bi se morebiti pojavila, je spomnila.

Najraje bi delila z nami vest, da je vse zaključeno, je zaupala Glavina. »Zavedamo se, da so premiki počasni, bo pa nedvomno vse ustrezno dodelano,« je namignila. Ostali administrativni postopki medtem potekajo nemoteno, zato upa, da bo podpis administrativnega dokumenta o prevzemu lastništva končno naslednji korak.

Medtem so v poletnih mesecih uredili težko pričakovano prezračevanje v kletnih prostorih stavbe, kjer bodo namestili arhiv oziroma bogat fond Narodne in študijske knjižnice.