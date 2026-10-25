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Športna nedelja

Športna nedelja: Jadran tokrat v Žavljah

Danes na igrišču skoraj vse nogometne ekipe, pa tudi SloVolley v odbojkarski C-ligi

Spletno uredništvo |
FJK |
25. okt. 2026 | 9:21
    Športna nedelja: Jadran tokrat v Žavljah
    Nogometaši Krasa bodo tokrat gostovali v Pordenonu (FOTODAMJ@N)
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NOGOMET

ELITNA LIGA

14.30 v Tolmeču: Tolmezzo – Juventina

14.30 v Pordenonu: Nuova Pordenone – Kras Repen

PROMOCIJSKA LIGA

14.30 v Vižovljah: Sistiana Sesljan – Maranese

2. AMATERSKA LIGA

14.30 v Trstu, Ul. Campanelle: Campanelle – Zarja

14.30 na Proseku, Rouna: Pro-Secco – Vesna

3. AMATERSKA LIGA

14.30 v Trebčah: Primorec – Villesse

14.30 Pierisu: Pieris – Mladost

18.00 v Trstu, Ul. Campanelle: Campanelle U21 – Primorje 1924

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

17.30 v Pordenonu: Pordenone Volley – SloVolley ZKB

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

18.00 v Žavljah, Trg Menguzzato: Jadran Motomarine – Carrè Vicenza

DEŽELNA DIVIZIJA 2

18.30 v Foljanu: AIBI Fogliano – Sokol

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