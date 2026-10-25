Športna nedelja: Jadran tokrat v Žavljah

NOGOMET
ELITNA LIGA
14.30 v Tolmeču: Tolmezzo – Juventina
14.30 v Pordenonu: Nuova Pordenone – Kras Repen
PROMOCIJSKA LIGA
14.30 v Vižovljah: Sistiana Sesljan – Maranese
2. AMATERSKA LIGA
14.30 v Trstu, Ul. Campanelle: Campanelle – Zarja
14.30 na Proseku, Rouna: Pro-Secco – Vesna
3. AMATERSKA LIGA
14.30 v Trebčah: Primorec – Villesse
14.30 Pierisu: Pieris – Mladost
18.00 v Trstu, Ul. Campanelle: Campanelle U21 – Primorje 1924
ODBOJKA
MOŠKA C-LIGA
17.30 v Pordenonu: Pordenone Volley – SloVolley ZKB
KOŠARKA
MEDDEŽELNA B-LIGA
18.00 v Žavljah, Trg Menguzzato: Jadran Motomarine – Carrè Vicenza
DEŽELNA DIVIZIJA 2
18.30 v Foljanu: AIBI Fogliano – Sokol