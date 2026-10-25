Ignacij Ota, življenje darovano glasbi

Slovensko kulturno društvo Valentin Vodnik iz Doline se bo danes ob 17. uri poklonilo spominu preminulega sovaščana, skladatelja, pevovodje in kulturnega delavca Ignacija Ota. Ob 25. obletnici smrti mu bo na spominskem koncert zapelo sedem zborov: otroški zbor Fran Venturini, ki ga vodi Suzana Zeriali, ženska vokalna skupina Stu Ledi - vodi Anastazija Puric, ženska vokalna skupina Danica z Biseri z Vrha, ki jo vodi Tina Balta, mešani pevski zbor Fran Venturini, ki ga vodi Cinzia Sancin, mešani pevski zbor SPD Radiše iz Koroške, ki ga vodi Sandra Lampichler, moški pevski zbor Rogaška Slatina pod vodstvom Franca Plohla in domači moški zbor Vodnik z dirigentko Anastazijo Puric. Vsi bodo izvajali Otove priredbe in avtorske skladb.

O delu Ignacija Ote pri Zvezi slovenskih kulturnih društev (bil je tudi med soustanovitelji revije Primorska poje) bo na koncertu, ki so ga naslovili Življenje darovano glasbi, spregovoril predsednik Karel Ražem. Zveza je tudi pokroviteljica koncerta, ki sta ga omogočila še ZKB Trst Gorica in Zadruga Dolga Krona. Občinstvo na Dolgi Kroni pa bo nagovoril tudi domačin Boris Pangerc.