Sobota, 19 septembra 2026

V severnem Sredozemlju je ciklon, čez srednjo Evropo pa proti vzhodu potuje hladna fronta. V višinah nad naše kraje z jugozahodnim vetrom doteka vlažen in nekoliko toplejši zrak.

V nižinskem pasu in na obali bo zmerno oblačno vreme, v gorskem svetu pa spremenljivo. Temperature bodo le malo nad dolgoletnim povprečjem.

Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v gorskem svetu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.