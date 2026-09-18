Začelo se je sojenje za umor devetletnega dečka v Miljah

Primer umora devetletnega Giovannija Trameja, ki je novembra lani pretresel Milje in širšo tržaško skupnost, dobiva novo poglavje. Pred tržaškim sodnim senatom, ki mu predseduje Igor Maria Rifiorati, se je začelo sojenje 55-letni Oleni Stasjuk, obtoženi, da je 12. novembra z nožem umorila svojega sina. Začetek procesa je spremljalo veliko zanimanje lokalnih in nacionalnih medijev in javnosti.

Stasjuk je obtožena naklepnega umora z več oteževalnimi okoliščinami. V postopku je bilo ugotovljeno, da je bila njena duševna sposobnost v času dejanja deloma zmanjšana, zato ji sodijo po postopku s takojšnjim sojenjem, brez predhodnega naroka. Današnjega naroka se je obdolženka na presenečenje mnogih udeležila osebno. Trenutno je nastanjena v psihiatričnem zaporu v Bologni. Njena zagovornika sta bolonjska odvetnika Giacinto Di Silverio in Raffaele Ciofoli, ki sta primer prevzela julija letos na njeno željo in nadomestila prejšnjo zagovornico. V sodni dvorani je bil tudi njen nekdanji soprog in oče umorjenega dečka Paolo Trame. V postopku nastopa kot civilna stranka, včeraj ga je zastopal Marzio Calacione. Ob njem so bili tudi njegovi prijatelji, ki so mu želeli izkazati podporo in forenzik Raffaele Barisoni, ki je opravil obdukcijo dečka.

Prva pomembnejša zahteva na začetku sojenja je prišla s strani obrambe. Odvetnika Stasjukove sta zahtevala, da bi ji sodišče zagotovilo tolmača za prevajanje iz ruščine v italijanščino. Tožilstvo in odvetnik očeta sta zahtevi nasprotovala. Sodni senat si je vzel nekaj časa za premislek, medtem pa smo na hodniku govorili z obema zagovornikoma. »Olena Stasjuk si je želela osebno sodelovati na obravnavi tudi zato, ker gre za občutljiv proces. Zato je v osnovi bolje, da je prisotna v sodni dvorani, kot da se vključi na daljavo,« sta povedala.