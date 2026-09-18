Za vikend v FJK dlje trajajoče vozovnice in ugodnosti za kolesarje na ladjah

Ob letošnjem trenutno potekajočem evropskem tednu mobilnosti bodo v Furlaniji - Julijski krajini jutri in v nedeljo vozovnice mestnih avtobusov veljale dlje časa kot običajno, na ladjah, ki skrbijo za pomorske povezave med obalnimi kraji, pa bodo kolesa lahko potovala brezplačno. Gre za zamisel deželne družbe za javni lokalni potniški promet TPL FVG in pomorske družbe Delfino Verde Navigazione v sodelovanju z Deželo FJK, ki ima kot cilj krepiti uporabo javnih prevoznih in plovnih sredstev, piše v sporočilu za javnost.

Tako bodo jutri, 19. septembra, na mestnih avtobusih v Pordenonu, Vidmu, Gorici, Tržiču, Gradežu in Trstu vse 60 oz. 75-minutne vozovnice imele podaljšan časovni rok veljavnosti in bodo veljale 240 minut, kot je predvideno ob nedeljah in praznikih. Enako velja za elektronske vozovnice oz. tiste, brezstično kupljene z bančno kartico: čeprav bodo ohranile izvirno 60-minutno veljavnost, bodo dejansko veljale štiri ure.

Rok veljavnosti bodo šteli od ure nakupa oz. overovitve: tako bo 60-minutna, se pravi enourna vozovnica, overovljena preko QR kode, tudi v slučaju, da je od overovitve potekla že ena ura, veljavna še nadaljnje tri ure, se pravi vsega skupaj štiri ure.

Druga pobuda sestoji v tem, da bo jutri, 19., in v nedeljo, 20. septembra, prevoz koles na ladjah pomorskih povezav med obalnimi kraji v FJK, za katere skrbi družba Delfino Verde Navigazione, brezplačen. To bo veljalo tako na ladjah Zelenega delfina, ki skozi vse leto povezujejo Trst z Miljami, kot tudi na tistih, ki sezonsko plujejo na sledečih linijah: Trst-Gradež-Lignano, dalje Trst-Staro pristanišče-Barkovlje-Topolini-Grljan-Sesljan in Trst-Sesljan-Devin-Tržič.