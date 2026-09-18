V Trstu nov primer denge

V Trstu so pri osebi, ki se je vrnila s potovanja v tujini, včeraj potrdili nov primer denge, je danes sporočilo zdravstveno podjetje Asugi. Območje ob Ulici Revoltella, kjer okužena oseba živi, so si ogledali strokovnjaki in bo na njem stekla preventivna sanitarna akcija. V 200-metrskem polmeru od omenjenega stanovanja bo v nedeljo, 20. septembra, in v ponedeljek, 21. septembra, okvirno od 3. ure do 5.30, potekala dezinsekcija.

Bolezen denga je virusna okužba, ki jo na tropskih in subtropskih območjih prenašajo komarji. Neposredni prenos s človeka na človeka ni mogoč. Virus ostane v krvnem obtoku od dveh do sedmih dni, v tem času se lahko komarji z njim okužijo in virus prenesejo na druge osebe, ki zbolijo, četudi niso nikoli bili na območjih, kjer je denga endemična.

Preventiva poteka predvsem na zaščiti pred piki komarjev, med drugim sporoča zdravstveno podjetje Asugi. Svetujejo uporabo repelentov ter uporabo dolgih rokavov in dogih hlač. Občanke in občane med drugim pozivajo, naj bodo javne površine čiste in naj se na balkonih in terasah ter na okenskih policah v posodah ne nabira voda.