Tržaško kopališče Pedočin na CNN

Tržaško kopališče Lanterna, za domačine Pedočin, vsako poletje pritegne pozornost različnih tujih medijev. Gre namreč za menda edino kopališče v Evropi, kjer so ženske in moški ločeni – še iz avstro-ogrskih časov. Tokrat so se o tem razpisali na spletni strani slavne ameriške televizije CNN, kjer se je Pedočin znašel kar na glavni strani – zraven Donalda Trumpa s čepico MAGA.

Članek, ki ga podpisuje Julia Buckley, s pomočjo sogovornikov obnavlja zgodovino tega posebnega kopališča in tudi Trsta, opremljen je z več fotografijami kopalk, kopalcev in slovitega zidu, ki razmejuje oba dela te mestne plaže. »Radi hodimo sami na plažo. Tržačani imajo poseben odnos do morja in sončenja. Gremo sami, da si odpočijemo,« pravi redna obiskovalka plaže in novinarka Micol Brusaferro. Katia Pizzi, ki poučuje italijanistiko na Univerzi v Londonu, pa med drugim izpostavlja, da je ločena plaža povezana tudi s tržaško zgodovino ženske emancipacije. Razlaga, da je bilo šolanje žensk v avstro-ogrski monarhiji nekaj normalnega, ko v Italiji tega ni bilo. Trst je bilo prvo mesto v današnji Italiji z višjo srednjo šolo samo za dekleta, ob prihodu italijanskih oblasti leta 1918 je bila raven izobrazbe v mestu na splošno visoka, pravi Pizzi.

Pisatelj Mauro Covacich opisuje željo Tržačanov po športnem udejstvovanju in skrbi za telo, v kar se vključuje tudi sončenje, ženske pa so bile v sklopu emancipacije že pred sto leti del tega procesa. Pedočin je bil vedno simbol svobode, saj je ženskam omogočal, da brezskrbno poležavajo in se kopajo, sam se rad spominja otroških let, ko je dneve na plaži preživljal z mamo.

Reševalec iz vode Samuele Miceli za CNN potrjuje, da na ženski del plaže zahajajo predvsem redne obiskovalke in mame z otroki, »ženske, ki si želijo miru«.