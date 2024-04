Sobota, 20. aprila 2024

Nad Alpami in zahodno Evropo je šibko območje visokega zračnega tlaka, ki počasi slabi. Od severovzhoda nad našimi kraji doteka hladen in prehodno bolj suh zrak.

Prevladovala bo spremenljiva oblačnost z možnostjo krajevnih ploh ali neviht, ki bodo verjetnejše dopoldne na Kraški planoti in v Trstu, popoldne pa v hribih in v nižinskem pasu. Na obali bo pihal severovzhodni veter.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Popoldne bodo spet nastajale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 17 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.