Jutri bo na obali jasno do rahlo oblačno. V hribih bo vreme spremenljivo in se bodo lahko pojavljale plohe. Na vzhodu in na obali bo pihala zmerna burja.

Jutri bo prevladovalo sončno poletno vreme. V dopoldanskih urah bo razmeroma sveže.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.