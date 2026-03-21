Sobota, 21. marca 2026

Nad srednjo Evropo, Alpami in severnim Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda doteka k nam razmeroma hladen in suh zrak.

Danes dopoldne bo spremenljivo, čez dan bo pretežno oblačno, tudi z rahlimi padavinami. V hribih bo snežilo nad okoli 1000 m. Ob morju bo zvečer spet zapihala zmerna burja.

Jutri bo pretežno oblačno, predvsem v severnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh. Ponekod bo pihal šibak vzhodni veter, ob morju maestral.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.