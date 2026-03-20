Dom na prvi tekmi play-offa izgubil po podaljšku

Dom – AIBI Fogliano 68:72 (19:21, 32:35, 46:46, 62:62)

Dom: D. Abrami 24, G. Zavadlav 11, Devetak 2, P. Abrami 0, Bernetič 2, Urdih 2, L. Pahor 3, Bressan 17, Tarantini 0, Pavlin 0, Rossmann 7, Michilini nv. Trener:Bonetti.

Na prvi tekmi četrtfinala play-offa goriške skupine deželne divizije 2 so košarkarji Doma na domačem parketu po podaljšku klonili proti ekipi AIBI iz Foljana z izidom 68:72. Povratni obračun bo v nedeljo, 29. marca, v Foljanu. Kot kažejo izidi posameznih četrtin, je bila tekma v telovadnici Kulturnega doma ves čas popolnoma izenačena. Bonettijevi varovanci nikakor niso uspeli streti odpora trdoživih gostov, ki so se na koncu zasluženo veselili zmage.