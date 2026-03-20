V Trstu dva primera denge, eden morda tudi v Gradišču

Tržaško-goriško zdravstveno podjetje Asugi sporoča, da so v sredo in danes ugotovili zagotovo dva, mogoče pa tudi tri primere bolezni denge. Dokazana sta primera v Trstu, o še enem primeru pa poročajo iz Gradišča, kjer pa še preverjajo, ali gre dejansko za dengo. V vseh treh primerih gre vsekakor za osebe, ki so se vrnile s potovanja na območjih, kjer se ta bolezen redno pojavlja in zato izključujejo, da bi se okužile tukaj. Pri Asugi so sprejeli vse potrebne ukrepe, ki jih predvideva deželni načrt preventive, spričo letnega časa pa niso opravili nadzora nad prinašalci bolezni – komarji. Bolezen denga je virusna mrzlica, ki jo na tropskih in subtropskih območjih prenašajo komarji. V 80 % primerov simptomov ni, drugače so najpogostejši simptomi visoka vročina, hud glavobol in bolečine za očmi, v mišicah in sklepih ter slabost in bruhanje. Posebnega zdravljenja ni, edino učinkovito je izogibanje pikom komarjev.