Poraz zaletovk v gosteh

ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

Sacile – Zalet ZKB 3:1 (25:19, 25:14, 20:25, 25:16)

Zalet ZKB: Ban 5, Ciuch 16, Kalin 3, Kovačič 13, Škerk 4, Vattovaz 4, Briscech (L), Grilanc 1, Močnik 0, Bezin (L2). Trenerka: Demi Vattovaz.

Zaletu ZKB ni uspelo, da bi iz Sacileja prinesel domov vsaj kako točko. Že v prvem delu prvenstva je bilo srečanje med tema dvema ekipama zelo izenačeno (zaletovke so zmagale s 3:2 in 23:21 v zadnjem setu ...), delno je bilo tudi tokrat tako, le da so v petek domačinke osvojile vse tri točke.

Zalet ZKB je zelo dobro začel, v prvem setu povedel s 15:11, žal pa je nekaj napak igralkam Sacileja dalo krila, povišale so ritem igre in set osvojile. To je gostujoče igralke precej zbegalo, tako da je v drugem setu popustil predvsem sprejem in Sacile je povedel z 2:0 v setih. Tudi v tretjem so domačinke odlično začele, a je Zalet ZKB odločno reagiral, izenačil na 15:15 in s serijo res dobrih obramb zasluženo ta set osvojil. Rezultat v zadnjem nekoliko vara, saj razlika med ekipama ni taka, kot kaže končni izid, a kakorkoli že, je tudi tega osvojil Sacile.

Trenerka Demi Vattovaz: »Nam se pozna, da smo utrujene predvsem mentalno. Je pa tudi res, da igramo vedno proti ekipam, ki imajo zelo dolgo klop, me pa smo dobesedno štete. Tudi serija gostovanj nam ni bila v prid, nasprotno. Na začetku prvenstva smo vse igrale tudi na krilih navdušenja. Ob tem ne gre pozabiti, da se je ekipa sestavila v bistvu malo pred začetkom prvenstva in resnično moram pohvaliti svoje igralke: bile so edine, ki so dale svojo razpoložljivost projektu Zalet v naši najvišji ligi in ga tako obdržale pri vrhu Zaletove piramide.«