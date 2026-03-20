Na zelenici v Barkovljah so se poklonili Ilarii Alpi in Miranu Hrovatinu

Dvaintrideset let je danes minilo od dne, ko sta v somalski prestolnici Mogadiš pod streli padla italijanska novinarka Ilaria Alpi in snemalec, tržaški Slovenec Miran Hrovatin, Od tistega 20. marca 1994 resnica o njunem umoru še ni prišla na dan. Veliko je bilo poskusov prikrivanja dokazov in preusmerjanja preiskav na slepi tir.

Da sodstvo postopka o umoru novinarke in snemalca ne sme zavreči, so danes na krajši slovesnosti na zelenici v Barkovljah, ki nosi snemalčevo ime, poudarili predstavniki fundacije Luchetta, Ota, D’Angelo, Hrovatin, nevladne organizacije Articolo 21, novinarske zbornice in deželnega novinarskega sindikata Assostampa. Prisotnih je bilo tudi nekaj Miranovih sodelavcev ter njegova vdova Patrizia Scremin.

»Klanjamo se Miranu in Ilarii, tako kot se klanjamo spominu na druge ubite kolege,« je za Articolo 21 povedala Fabiana Martini. Predsednik deželne novinarske zbornice Cristiano Degano se je zavezal, da bo spomin na novinarko in snemalca živel večno, četudi resnica ne bi prišla na dan. Da je bil Hrovatin »pesnik kamere«, pa je poudarila gospa Scremin: »Vsake še tako tragične zgodbe se je lotil s posebnim občutkom, s prijaznostjo, ki ni značilna za vsakogar.«