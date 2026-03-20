Palača Vivante in tržaška prefektura odpirata vrata

Tokrat si bo mogoče ogledati palačo Vivante in vladno palačo na tržaškem Velikem trgu. Člani sklada FAI pa se bodo lahko udeležili tudi vodenega ogleda tržaške grško-pravoslavne cerkve svetega Nikolaja.

Jutri in v nedeljo se vračajo pomladanski dnevi sklada FAI, vrata bodo za obiskovalce odprle palače, ki sicer niso dostopne širši publiki. Palačo prefekture na Velikem trgu si bo mogoče ogledati jutri in v nedeljo ob 10., 13., 14. in 18. uri. Na voljo bodo tudi vodeni ogledi v slovenskem jeziku in sicer v nedeljo ob 11. uri. Jutri ob 11.30 pa bodo obiskovalce po palači, ki so jo zgradili leta 1764, popeljali vodiči, ki obvladajo angleški jezik.

Palača Vivante na Trgu Papa Giovanni XXIII je prefinjena priča urbanističnega in kulturnega razvoja mesta med 18. in 20. stoletjem ter predstavlja pomemben primer meščanske stanovanjske arhitekture 19. stoletja. Ogledati si jo bo mogoče jutri ob 10. in 18. uri ter v nedeljo ob 14. in 18. uri. Vodeni ogledi v slovenščini bodo tu potekali v nedeljo ob 14. uri, v angleščini pa jutri ob 14. uri. Vodenja so brezplačna, nanje se ni potrebno prijaviti, publiko bodo po palačah popeljali dijaki tržaških viških srednjih šol.

Grško-pravoslavno cerkev pa bo jutri ob 10., 11., 12., 15,, 16. in 17. uri obiskovalcem razkazal predsednik tržaške grško-pravoslavne skupnosti Antonio Sofianopulo. Obvezna je prijava na spletni strani Faiprenotazioni.