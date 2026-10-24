Sobota, 24. oktobra 2026

Nad naše kraje se je le prehodno razširilo območje visokega zračnega tlaka. Nad Britanskim otočjem je globok ciklon z vremensko fronto, ki bo jutri prešla naše kraje. Pred njo je v višinah že zapihal jugozahodni veter.

Pretežno oblačno bo z občasnimi zmernimi padavinami in kakšno ploho. Ohladilo se bo. Popoldne bo v višinah zapihal severnik, ob morju okrepljena burja, na Tržaškem prehodno tudi močna.

Oblačno bo, deževno in hladno. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1200 m. Na Primorskem bo dopoldne zapihala zmerna burja. Popoldne bodo padavine postopoma ponehale.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.