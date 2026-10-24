Dom zapravil lepo priložnost na gostovanju v Vidmu

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Geatti Udine – Dom 78:70 (14:22, 37:40, 56:53)

Dom: Salvi 6 (3:3, 0:1, 1:2), D. Abrami 4 (2:2, 1:1, -), M. Zavadlav 1 (1:2, -, 0:1), G. Zavadlav 11 (-, 1:4, 3:5), Spolaore 13 (0:2, 2:7, 3:7), Bressan 14 (2:5, 6:11, -), Futia 12 (-, 6:10, 0:1), Tarantini 3 (-, -, 1:1), Fornasari 4 (-, 2:3, 0:6), Rossmann 2 (-, 1:2, 0:1), Calzavara nv. Trener: Bonetti.

Domovi košarkarji so se z gostovanja v Vidmu vrnili praznih rok. V četrtem krogu deželne divizije 1 so klonili proti domačemu Geattiju, ki je bil boljši z 78:70.

Bonettijevi varovanci so zapravili lepo priložnost, da bi vknjižili drugo zaporedno zmago. Tekmo so dobro začeli in si tudi priigrali nekaj točk prednosti, ta je po prvem polčasu znašala tri točke (37:40). V tretji četrtini je prišlo do manjšega padca koncentracije, kar so domačini izkoristili in povedli. O zmagovalcu je tako odločala zadnja četrtina. Dom je spet prehitel Geatti, nekaj zgrešenih odločitev, izgubljenih žog in napak v obrambi v ključnih trenutkih pa so prevesile tehtnico na stran domačih košarkarjev. Zmago videmske ekipe je sicer nekoliko zasenčilo nešportno vedenje njenega trenerja med tekmo.