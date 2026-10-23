Deželna vlada imenovala svoje člane v paritetni odbor

Deželna vlada Furlanije - Julijske krajine je na današnji seji končno imenovala šest članov v nastajajoči novi Institucionalni paritetni odbor za vprašanja slovenske manjšine. Novico je danes popoldne sporočilo deželno tajništvo stranke Slovenska skupnost, za katero je bil s tem storjen pomemben korak k ponovni vzpostavitvi odbora v novi sestavi.

Direktna predstavnika deželne vlade v odboru bosta Paolo Rovis, ki je bil že njegov član, in upokojeni šolski ravnatelj ter član več tržaških kulturnih in človekoljubnih organizacij Marino Predonzani, ki bo v odboru prvič, medtem ko sta slovenske člane že pred časom predlagali krovni organizaciji slovenske narodne skupnosti: pri Slovenski kulturno-gospodarski zvezi so predlagali dosedanjega člana Livia Semoliča in novo članico, raziskovalko Zairo Vidau, pri Svetu slovenskih organizacij pa dosedanjega člana Walterja Bandlja in novo članico Marijo Brecelj, ki sta drugače tudi predsednik in tržaška podpredsednica organizacije. Z včerajšnjim sklepom deželne vlade je večina članov novega paritetnega odbora že znanih, manjkajo samo še štirje člani, ki jih mora imenovati italijanska vlada.

Na podlagi tretjega člena državnega zaščitnega zakona za Slovence št. 38 iz leta 2001 namreč paritetni odbor sestavlja dvajset članov, od katerih je deset italijanskih članov slovenskega jezika: štiri kot že rečeno imenuje državna vlada, šest deželna vlada FJK, tri skupščina izvoljenih predstavnikov slovenske manjšine, sedem pa deželni svet FJK.

Potem ko je prejšnji paritetni odbor konec januarja letos prenehal delovati, se je začel postopek oblikovanja novega. 25. marca je deželni svet FJK izvolil svojih sedem članov, ki so Fiorella Benčič, Walter Pertot, Dora Ciccone, Danilo Slokar, Adriano Ostrouska, Nicola Delconte in Linda Tomasinsig.

Nekaj tednov pozneje, 10. aprila, pa se je sestala skupščina izvoljenih predstavnikov slovenske manjšine, ki je izvolila še druge tri člane: Maurizia Vidalija, Fabia Vizintina in Igorja Cerna. Sledilo je šestmesečno čakanje, dokler ni danes kot že rečeno svoje člane imenovala tudi deželna vlada FJK.