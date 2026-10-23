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Na velikem platnu 56 del

V Trstu se bo v nedeljo začel 41. Festival iberijsko-latinskoameriškega filma

Eva Skabar |
Trst |
23. okt. 2026 | 17:28
    Na velikem platnu 56 del
    Prizor iz celovečerca Las Furias (1960), s katerim je Vlasta Lah postala prva režiserka v Argentini (APCLAI)
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Neodvisne filmske produkcije, novi talenti in predstavitev vseh latinskoameriških držav bodo v središču letošnjega, že 41. Festivala iberijsko-latinskoameriškega filma, ki se s prvimi projekcijami začenja v nedeljo in se bo na več lokacijah v Trstu nadaljeval do 1. novembra.

Projekcije, ki jih prireja združenje za promocijo latinskoameriške kulture v Italiji APCLAI, bodo osvetlile raznolike plati latinskoameriškega sveta, od njegove zgodovine do aktualnih tem. Vsi filmi bodo v izvirnem jeziku in bodo letos opremljeni z italijanskimi podnapisi, kar je omogočilo sodelovanje s šestimi univerzami, med katerimi je tudi Univerza v Trstu. Posebni dogodki bodo posvečeni Vlasti Lah, prvi ženski, ki je v Argentini režirala celovečerni film.

Sedem filmskih sekcij

Program festivala prinaša na veliko platno 56 igranih, dokumentarnih, eksperimentalnih in novih filmov. Razdeljeni so v sedem sekcij: Uradna, Sodobna, Sodobna Malvinas, Sodobna Mundo Latino, Film in književnost, Shalom - judovska pot v Latinski Ameriki ter Posebni dogodki. Nagrajevanje najboljših del bo v nedeljo, 1. novembra, ob 20. uri v gledališču Miela. To bo obenem glavno prizorišče projekcij.

Festivalski program in informacije so objavljeni na spletni strani cinelatinotrieste.org.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.

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