Na velikem platnu 56 del

Neodvisne filmske produkcije, novi talenti in predstavitev vseh latinskoameriških držav bodo v središču letošnjega, že 41. Festivala iberijsko-latinskoameriškega filma, ki se s prvimi projekcijami začenja v nedeljo in se bo na več lokacijah v Trstu nadaljeval do 1. novembra.

Projekcije, ki jih prireja združenje za promocijo latinskoameriške kulture v Italiji APCLAI, bodo osvetlile raznolike plati latinskoameriškega sveta, od njegove zgodovine do aktualnih tem. Vsi filmi bodo v izvirnem jeziku in bodo letos opremljeni z italijanskimi podnapisi, kar je omogočilo sodelovanje s šestimi univerzami, med katerimi je tudi Univerza v Trstu. Posebni dogodki bodo posvečeni Vlasti Lah, prvi ženski, ki je v Argentini režirala celovečerni film.

Sedem filmskih sekcij

Program festivala prinaša na veliko platno 56 igranih, dokumentarnih, eksperimentalnih in novih filmov. Razdeljeni so v sedem sekcij: Uradna, Sodobna, Sodobna Malvinas, Sodobna Mundo Latino, Film in književnost, Shalom - judovska pot v Latinski Ameriki ter Posebni dogodki. Nagrajevanje najboljših del bo v nedeljo, 1. novembra, ob 20. uri v gledališču Miela. To bo obenem glavno prizorišče projekcij.

Festivalski program in informacije so objavljeni na spletni strani cinelatinotrieste.org.