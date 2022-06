Jutri prevladovalo lepo in pretežno jasno vreme. Ob morju bo jasno, v hribih bo nekaj spremenljive oblačnosti in popoldne se bodo ponekod pojavljale krajevne plohe in nevihte. Pihali bodo lokalni vetrovi. V nižinskem pasu bo popoldne vroče in soparno.

Jutri bo deloma sončno, nastale bodo posamezne nevihte.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA