Sobota, 26 aprila 2025

Nad vzhodno Evropo je območje nizkega zračnega tlaka, ki sega nad Balkan. Nad srednjo Evropo in vzhodnimi Alpami se zadržuje neizrazita vremenska fronta. Ob šibkih vetrovih se nad nami zadržuje nekoliko hladnejši in precej vlažen zrak.

Danes bo oblačno. Popoldne bo v hribih deževalo. Pihala bo zmerna burja, ki se bo zvečer v Trstu okrepila.

Danes bo precej oblačno, predvsem v vzhodni in južni Sloveniji bo občasno še rahlo deževalo. Pihal bo severni do severovzhodni veter, ki bo močnejši v vzhodnih krajih.

Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem do 21 stopinj C.