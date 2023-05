Sobota, 27. maja 2023

Dopoldne bo na zahodu lahko še nekaj oblačnosti, nato se bo razjasnilo. Popoldne se bo predvsem v hribovitem svetu pooblačilo in na meji s Cadorejem bo možna kakšna ploha. Ob morju in v nižinskem pasu bo v glavnem jasno vreme. Na obalnem območju in na vzhodnem pasu bo zapihala zmerna burja, ki bo prehodno okrepljene jakosti na Tržaškem.

Danes bo sončno. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 21 do 24, na Primorskem okoli 26 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA