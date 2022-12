Sobota, 3. decembra 2022

Nad severno in severovzhodno Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka, nad zahodnim in severnim Sredozemljem pa ciklonsko območje. Od vzhoda doteka nad naše kraje vlažen in razmeroma hladen zrak.

Pretežno oblačno bo. Čez dan bo deževalo; na zahodu bodo padavine zmerne, na vzhodu pa znatnejše. Nad okoli 1300-1400 m bo snežilo. Ob morju bo pihal zmeren južni veter.

Danes bo oblačno, padavine se bodo zjutraj in dopoldne od juga razširile na vso Slovenijo. Po nižinah bo večinoma deževalo, v severni polovici Slovenije pa sprva snežilo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA