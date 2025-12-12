V Avstriji so danes odprli novo železniško progo med Gradcem in Celovcem, ki je pot med mestoma skrajšala na 41 minut. Nova 130-kilometrska proga Koralm oziroma Goliška železnica, katere del je tudi eden najdaljših železniških predorov na svetu, predstavlja pomemben del evropskega prometnega koridorja.

Železniška proga naj bi znatno skrajšala potovalne čase in izboljšala železniške povezave med severno in južno Evropo. Vožnjo z vlakom med Gradcem in Celovcem bo skrajšala s skoraj treh ur na 41 minut, saj omogoča hitrost vožnje do 230 kilometrov na uro.

Kot je ob današnjem uradnem odprtju poudaril avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen, železnice že od 19. stoletja medsebojno povezujejo regije. Njihov pomen po njegovih besedah ostaja velik tudi danes.

»Ta stoletni projekt ni stoletni projekt le za Avstrijo, temveč tudi za Evropo,« pa je dejal Eric von Breska z generalnega direktorata za mobilnost in promet pri Evropski komisiji. Nova železniška proga po njegovih besedah predstavlja bistveni del prometnega koridorja, namenjenega povezovanju morskih pristanišč med Poljsko in Italijo.

Vrednost projekta, v okviru katerega so prva gradbena dela stekla leta 1999, je po podatkih družbe za upravljanje avstrijskih železnic ÖBB približno 5,9 milijarde evrov, od tega je več kot 600 milijonov evrov evropskih sredstev.

Osrednji del proge je 33 kilometrov dolg predor Koralm, eden najdaljših železniških predorov na svetu. Skozi predore poteka skupno 50 kilometrov nove povezave. V okviru projekta so zgradili tudi več kot 100 mostov.

Polni učinek železnice Koralm se bo po navedbah ÖBB pokazal po dokončanju drugih večjih infrastrukturnih projektov. Med njim je tudi bazni predor Semmering, ki naj bi od leta 2030 znatno pospešil železniško povezavo med Dunajem in Gradcem.