Dopoldne bo še nekaj dežja, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo ponekod možne plohe. Zvečer bo vreme stanovitnejše. Hladneje bo.

Sprva bo oblačno in deževno, dopoldne pa bo dež od zahoda oslabel in ponehal. Prehodno bo zapihal severni veter. Popoldne se bo razjasnilo, nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha.

Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27, na Primorskem do 30 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA