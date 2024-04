Anzil se je seznanil z zgodovino Doline in načrti za prihodnost

Mario Anzil, namestnik predsednika Dežele Furlanije - Julijske krajine Massimiliana Fedrige in obenem odbornik za kulturo, je včeraj obiskal dolinsko župnijo in Srednjeevropski inštitut za zgodovino in kulturo Josip Pangerc.

Obisk se je pričel v poslopju na dolinski Gorici ob tamkajšnji izpostavi karabinjerjev, kjer ima inštitut svoj sedež in zbirko. Staro vilo trenutno prenavljajo, ta del obiska pa, uradno iz varnostnih razlogov, ni bil odprt medijem. Po ogledu zbirke je predsednica inštituta Valentina Manin z bratom Markom, sodelavko Ester Kočevar in pravnim zastopnikom župnije Ettorejem Malnatijem odbornika pospremila v cerkev sv. Urha.

V dolinski cerkvi so namreč po več desetletjih končno spet vidne freske nad glavnim vhodom. Dela za njihovo odkritje so bila, kot smo poročali, deležna deželne podpore. »Veseli me, da ste deželni denar dobro porabili,« je dejal odbornik Anzil med ogledom fresk.