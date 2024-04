»Vrtoglav« vpogled v umetnost Tullia Cralija

Razstava, ki jemlje sapo. Tako lahko povzamemo, kar si ljubitelji umetnosti od včerajšnjega dne lahko ogledajo v Muzeju sv. Klare v Gorici, kjer so odprli razstavo Tullio Crali. Una vita per il Futurismo (Tullio Crali. Futurizmu posvečeno življenje). Gre za prvo od treh večjih razstav, ki jih Občina Gorica prireja v okviru projekta GO! 2025. Z naslednjo se bodo poklonili pesniku Giuseppeju Ungarettiju, v okviru tretje pa bo na več lokacijah končno na ogled t.i. oglejski oz. nadškofijski zaklad.

Muzej sv. Klare do 29. septembra ponuja preko 200 avantgardnih umetnin, ki so razporejene v treh nadstropjih. Kurator razstave - Marino De Grassi - je številnim udeležencem včerajšnjega odprtja svetoval, naj si jih ogledajo »od spodaj navzgor«, saj bodo tako bolje razumeli, »zakaj je Crali največji italijanski aeroslikar«. Ravno v pritličju so namreč razstavljene tri umetnine večjega formata, ki obiskovalca res popeljejo v nebo. Ena od teh je Plesna bitka padalcev iz leta 1942, ki je v Gorico prišla neposredno iz pisarne predsednika Dežele Veneto Luce Zaie.

Tudi številne druge slike, je poudaril De Grassi, še niso bile na ogled v Gorici. Med njimi je Zapeljevalec oblakov iz leta 1938, ki je del zasebne zbirke.

Tullio Crali in predhodniki

Na odprtju je bilo slišati, da gre za največjo razstavo del Tullia Cralija v Furlaniji - Julijski krajini doslej, po De Grassijevih besedah pa je eden njenih glavnih adutov tudi sekcija, ki je posvečena futurizmu in avantgardi pred Cralijem. V pritličju so namreč na ogled slike, risbe in fotografije umetnikov, kot so Ivan Čargo, Avgust Černigoj, Veno Pilon, Mirko Vucetich in Eduard Stepančič, ki razstavo še dodatno plemenitijo.

Na odprtju so ob De Grassiju spregovorili goriški župan Rodolfo Ziberna, občinski odbornik za kulturo Fabrizio Oreti, umetnikova snaha Anna Bartolazzi Crali in deželni svetnik Diego Bernardis; razstavo je namreč finančno podprla Dežela FJK. Med drugim je bilo izpostavljeno, da so ob eksponatih dvojezični napisi, saj sodi razstava v projekt EPK 2025. Na ogled bo ob petkih, sobotah in nedeljah ter praznikih, vstopnine ni. Ob nedeljah in praznikih bodo prirejali tudi brezplačne vodene oglede.