Sobota, 30. marca 2024

V nižinskem pasu in na obali bo spremenljivo; v hribih pa v glavnem oblačno. Topleje bo. Ob morju bo pihal zmeren južni do jugovzhodni veter.

Večinoma sončno in toplo bo, nekaj več oblačnosti bo popoldne predvsem na severozahodu. Čez dan bo ponekod pihal šibak jugozahodni veter, ob morju zmeren jugo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, v Zgornjesavski dolini okoli 4, ob morju do 13, najvišje dnevne od 19 do 25, na severozahodu okoli 16 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.