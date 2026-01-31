VREME
Sobota, 31 januar 2026
Sobota, 31. januarja 2026

31. jan. 2026
    Sobota, 31. januarja 2026
Nad Evropo sta dva izrazitejša ciklona. Prvi se nahaja nad Britanskim otočjem in drugi v bližini Črnega morja. Naši kraji so na obrobju območja nizkega zračnega tlaka. Ob šibkih vetrovih se pri tleh zadržuje razmeroma vlažen zrak.

Dopoldne bo zmerno oblačno, sredi dneva bo v hribih spremenljivo. Na obali in na vzhodu bo zapihala zmerna burja.

Na Primorskem se bo razjasnilo, zapihala bo šibka burja. V notranjosti Slovenije bo vztrajala nizka oblačnost, tu in tam bo lahko občasno rahlo rosilo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.

