Emisije bi zmanjšali za 55 odstotkov

Prevozno podjetje Trieste Trasporti je na svoji spletni strani objavilo poročilo o trajnostnem razvoju za leto 2024, v katerem je predstavilo podatke o številu potnikov in vozil, o zaposlenih ter o načrtih za prihodnost.

V letu 2024 je javni prevoznik v primerjavi s prejšnjim letom zabeležil porast števila potnikov na lokalnem cestnoprometnem omrežju, in sicer 68 milijonov potnikov. Dnevno so v povprečju zabeležili več kot 185 tisoč potnikov. Vozni park podjetja Trieste Trasporti šteje 285 vozil (od teh je 14 šolskih in turističnih avtobusov ter šest tramvajev). Do leta 2030 pa nameravajo polovico vozil z motorjem z notranjim izgorevanjem zamenjati z vozili z nizkimi emisijami, zato načrtujejo nakup 137 električnih avtobusov, 10 avtobusov na vodik in 23 avtobusov na dizelski pogon. Naložba, ki jo načrtujejo v sodelovanju z deželnim prevoznikom TPL FVG in Deželo FJK, znaša 84 milijonov evrov, temu pa gre prišteti še 20,4 milijona evrov za nove polnilne postaje in črpalke. S tem želijo do leta 2030 emisije zmanjšati za 55 odstotkov v primerjavi z letom 2021.

V svojem poročilu je podjetje objavilo tudi podatke o zaposlenih in plačni vrzeli med ženskami in moškimi. Ta je bila v letu 2024 0,6-odstotna. Skupno je bilo takrat v podjetju Trieste Trasporti neposredno zaposlenih 719 ljudi, od katerih 633 moških in 86 žensk. Zaposlenih do 30. leta je bilo 36, 276 jih je bilo starih od 30 do 50 let, 407 pa starejših od 50 let.