Za neprofitna stanovanja 1450 vlog

Družba za neprofitna stanovanja Ater je objavila začasno lestvico 2025 za dodelitev stanovanj v Občini Trst in ostalih občinah glede na razpise. Prispelo je 4150 vlog, od katerih je kar 92 odstotkov samo v Trstu. Lestvica bo objavljena za obdobje 30 dni, tako da imajo osebe na njej čas do 16. marca, da predložijo morebitne pripombe glede mesta na lestvici. Končne lestvice, ki bodo potem veljavne več let, bodo predvidoma objavljene maja.

Od prispelih 4150 prijav, jih je pogoje izpolnjevalo 3529, tako da je bilo 621 vlog izključenih. Temu je botrovalo dejstvo, da je en prosilec vložil več vlog, pa tudi kazalnik Isee je bil višji od predvidenega.

Če se poglobimo v same prosilce, lahko zapišemo, da je 3314 vlog prispelo iz Trsta, 115 iz Milj, 31 iz devinsko-nabrežinske občine, 51 iz dolinske, 13 iz zgoniške, 5 pa iz repentabrske. 54 odstotkov prosilcev so ženske, najbolj zastopana starost pa je tista med 36 in 50 leti (33 odstotkov), kateri sledijo osebe med 51 in 65 leti (27 odstotkov).Veliko je mladih do 35. leta (28 odstotkov), medtem ko je v primerjavi s preteklostjo manj prosilcev starejših od 65 let (12 odstotkov). 61 odstotkov odobrenih vlog so vložili Italijani, 32 odstotkov državljani izven EU, 7 odstotkov pa državljani EU.

Podatki so tudi pokazali, da je 2763 veljavnih vlog prišlo iz gospodinjstev s količnikom Isee nižjim od 10 tisoč evrov - od teh ima kar 651 Isee med 0 in 2000 evri, kar kaže na hudo ekonomsko stisko družin.