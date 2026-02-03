Tramvaja vsaj do maja ne bo

Saga del na tramvajski progi med Opčinami in Trstom je še brez konca, spisek del se je v dneh okoli božiča nekoliko spremenil. Z eno od zadnjih sprememb proračuna za preteklo leto so občinski uradi tramvaju namenili milijon evrov za nujna dela.

Najbolj zajetno poglavje v trenutnem spisku del je petletna »okrepljena« revizija tramvajske vzpenjače po Škorklji. Tej je Občina Trst namenila 536.800 evrov. Petletna revizija, poudarja Trieste Trasporti, je bila kakorkoli predvidena letos. Odločili so se sicer, da jo bodo izpeljali malce prej, kot so sprva predvidevali, torej sočasno z zamenjavo vrvi. Dela naj bi trajala štiri mesece, uradno so se začela 15. januarja. Bo tramvaj torej zapeljal 15. maja? Odgovor na to vprašanje gre iskati v drugih načrtovanih delih, ki jih sploh ne manjka.

Že prihodnje leto nameravajo popolnoma nadomestiti napeljavo, kot načrtujeta občina in deželna vlada že nekaj let. Trenutno računajo, da bi kable zamenjali v drugi polovici leta 2027, kar kaže na to, da nameravajo takrat tudi izvesti zajetno dvajsetletno revizijo vzpenjače. In verjetno še kaj.