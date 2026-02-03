Vannacci odšel iz Lige v svojo Nacionalno prihodnost

Kontroverzni Roberto Vannacci, zdaj že nekdanji general italijanske vojske, ki ga je v javnost izstrelila v samozaložbi izdana knjiga Narobe svet, polna rasističnih, homofobnih in seksističnih umotvorov, leta 2024 pa je bil izvoljen v Evropski parlament na listi Salvinijeve Lige, je danes naznanil, da to stranko zapušča. Odhod je bil v zraku že nekaj časa: pred dnevi je Vannacci pokazal simbol nove stranke z imenom Nacionalna prihodnost, tudi sicer so bili odnosi z vrhovnim ligašem Matteom Salvinijem precej napeti. Vannacci je namreč večkrat bil odkrito kritičen do Salvinijevih odločitev ali napovedi, kar se je v zadnjem času le še okrepilo. Kaplja čez rob naj bi bilo njuno ponedeljkovo srečanje, ko je postalo jasno, da ni več možnosti za iskanje skupne govorice. Če je ta sploh kdaj obstajala.

»Zasledujem sanje in grem daleč. Nacionalna prihodnost,« je Vannacci danes objavil na družbenih omrežjih s pripisom, da njegova zaveza ostaja spremeniti Italijo, da bi ta spet postala »suverena, svobodna, razvita, uspešna in ekskluzivna država«. Dodal je, da bo po svoji poti nadaljeval sam, a skupaj z vsemi, ki bi radi svojim otrokom pustili boljšo državo od tiste, ki so jim jo pustili njihovi starši. »Od danes je Nacionalna prihodnost realnost,« je zaključil.