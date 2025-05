Sobota, 31. maja 2025

Nad zahodno in srednjo Evropo ter nad zahodnim Balkanom in zahodno polovico Sredozemlja je območje visokega zračnega tlaka. Topla fronta se pomika prek srednje Evrope proti vzhodu. Od severozahoda v višinah k nam doteka toplejši in postopno bolj suh zrak.

Dopoldne bo prevladovalo jasno do rahlo oblačno vreme. Popoldne bo v nižinskem pasu in ob morju še lepo vreme, pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Temperature bodo skoraj poletne. V hribih bo nekaj spremenljivosti tudi z možnimi plohami. Zvečer se bo ozračje umirilo.

Danes bo sprva jasno. Čez dan bo nastajala plitva kopasta oblačnost in popoldne v hribih kakšna ploha.

Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj C.