Sobota, 7. junija 2025

Nad južno polovico Evrope je šibko območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta se vije preko dela srednje in zahodne Evrope. Z jugozahodnim vetrom k nam doteka dokaj topel zrak in dokaj suh zrak.

Na obali bo jasno, v nižini pa spremenljivo. V hribih bo vreme spremenljivo z možnimi popoldanskimi plohami. Na obali bo pihal morski veter. Temperature se bodo znižale.

Danes bo pretežno jasno. Še bo pihal jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 24 do 31 stopinj C.