Sobota, 7. marca 2026

Nad večjim delom Evrope je še vedno obsežno območje visokega zračnega tlaka. Ob šibkih vetrovih se nad nami zadržuje razmeroma suh in topel zrak.

Jasno bo. Dopoldne bo v Trstu in na Kraški planoti pihala šibka burja. V nižinah bo sorazmerno toplo s temperaturami okoli 20 stopinj C. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 2300 m.

Danes bo večinoma jasno, čez dan bo nad hribi nastalo nekaj plitve kopaste oblačnosti. Po kotlinah bodo v dopoldanskih urah možne meglice, ki se bodo ob morju lahko pojavljale tudi sredi dneva.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.