Domen Prevc kljub diskvalifikaciji osvojil veliki kristalni globus

Smučarski skakalec Domen Prevc je sedem tekem pred koncem sezone na svetovnem pokalu v Lahtiju predčasno osvojil svoj prvi veliki kristalni globus. Sprva je kazalo tudi na rekordno sedmo zaporedno zmago, skupno 14. v sezoni, vendar je žirija 26-letnika naknadno diskvalificirala zaradi dolžine smuči.

Prevc je osvojil tudi redek grand slam v skokih. Osvojil je namreč hkrati vseh pet velikih naslovov v smučarskih skokih. Prvi skakalec te zime je namreč svetovni prvak v smučarskih skokih in poletih, prejšnji mesec je osvojil olimpijsko zlato kolajno na veliki skakalnici in januarja zlatega orla, danes pa je dodal še veliki globus.

Doslej je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja to uspelo le še legendarnemu Fincu Mattiju Nykänenu. Vendar je Prevc za to potreboval le dobro leto dni. Prevc je na današnji skrajšani tekmi z le eno serijo najprej prepričljivo preskočil vso konkurenco in imel 9,5 točke naskoka pred Nemcem Philippom Raimundom, vendar ga je žirija po skoku diskvalificirala zaradi opreme. Tako rekordna sedma zaporedna zmaga za zdaj ostaja zakleta.

Prevc je ta konec tedna sicer napovedal lov na še en rekord. Bliža se namreč tudi rekordni številki 15 zmag v eni sezoni, kot jih je v šampionski zimi 2015/16 osvojil njegov brat Peter. Na voljo ima še sedem tekem. Med ženskami je z današnjo 16. zmago v sezoni solo-rekorderka postala njuna mlajša sestra Nika Prevc. Prevca in druščino jutri čaka še ena posamična tekma, v nedeljo za konec programa v Lahtiju sledi še superekipna tekma parov.