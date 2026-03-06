Na čedajski železniški postaji spet visi trojezična tabla

Na železniški postaji v Čedadu spet visi trojezična tabla s krajevnim imenom v italijanskem, furlanskem in slovenskem jeziku, na preostale postaje med tem mestom in Vidmom pa so se vrnili dvojezični (italijanski in furlanski) napisi. Vrnitev vidne tro- oziroma dvojezičnosti sta danes pozdravila senatorka Tatjana Rojc, ki je julija lani po umiku omenjene table s čedajske postaje pisala predsednici družbe RFI Paoli Firmi, in videmski sekretar Demokratske stranke Luca Braidotti. Oba si želita tudi čim prejšnje ponovne vzpostavitve železniške povezave med Vidmom in Čedadom.

Trojezično tablo so, kot smo takrat poročali, sneli lani poleti, potem ko je upravljanje železniške povezave Videm–Čedad od družbe FUC prevzela italijanska železniška družba RFI. Umik trojezične table, namesto katere je bila nameščena tabla, na kateri je bilo le krajevno ime v italijanskem jeziku, je julija lani sprožil niz negativnih odzivov.

»Pri RFI so se takoj odzvali na poziv k ponovni namestitvi trojezičnih tabel, ki ga je ARLEF posredoval s pismom predsedniku republike Sergiu Mattarelli. Vodstvo družbe se je na to odzvalo tudi s predlogi za prihodnost, za katere upamo, da se bodo uresničili,« je včeraj za Anso povedal predsednik Deželne agencije za furlanski jezik (ARLEF) Eros Cisilino. Prepričan je, da se z namestitvijo novih trojezičnih tabel v Čedadu in ostalih postajah med tem mestom in Vidmom »ponovno izraža jezikovna in kulturna identiteta teh krajev«.

Na vrnitev večjezičnih tabel so se odzvali tudi iz ustanove Istitût Ladin Furlan, kjer so julijsko odstranitev tabel včeraj označili za »nespoštovanje pravic furlanskega in slovenskega ljudstva«. Deželi FJK, parlamentarcem ter agencijama ARLEF in ACLIF, ki so stopili v stik z družbo RFI, so se zahvalili za prizadevanja, da bi se tabla vrnila na svoje mesto.