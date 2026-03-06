Vertikala, planinska pot SPDT, ima svojo spletno stran

Vertikala, planinska pot Slovenskega planinskega društva Trst (SPDT), ki vodi od vrha Peči na tromeji vse do Milj, je lani praznovala 50 let, v teh dneh pa je pridobila njej namenjeno spletno stran. Da bi vsem približalo njene naravne lepote, znamenitosti in posebnosti, je planinsko društvo ob tej častitljivi obletnici posnelo predstavitveni film in šest krajših filmov, s katerimi predstavljajo posamezne odseke, spletna stran pa ponuja tudi širši vpogled v sistem žigov in dnevnik poti ter druge informacije za pohodnike.

Novost so predstavili v ponedeljek v tržaški kavarni San Marco. Novonastala spletna stran je še zadnja pobuda, ki so si jo zamislili ob obletnici, in eden od številnih korakov, ki jih je Vertikala opravila od začetkov pred petdesetimi leti do danes, je povedala predsednica SPDT Loredana Gec. Projekt je podrobneje predstavila podpredsednica Jasmin Rudež. Zamisel in izvajanje dejavnosti je prevzel ožji delovni odbor, je povedala, ki ga sestavljajo planinski vodnici in odbornici SPDT Nika Čermelj ter Julija Kralj, odbornik Lenart Legiša, člani Jasmin Pečar, Nina Pahor, Ester Gomisel in Jan Zobec ter sama Jasmin Rudež.

Sad kolektivnega truda

Spletna stran, ki je dostopna na naslovu vertikala-spdt.org, spada v projekt Vertikala – kraji in ljudje ob planinski pešpoti SPDT, ki je bil uresničen v okviru razpisa za prispevke manjšim ustanovam in organizacijam slovenske jezikovne manjšine za podporo posebnim pobudam, namenjenim promociji jezika ter zgodovine in kulturne dediščine. Sofinancirala ga je Dežela Furlanija - Julijska krajina. Projekt vključuje tudi označitev poti vzdolž celotne trase ter izvedbo raznih promocijskih dejavnosti.

Spletno stran sta zasnovala ter oblikovala Nikolaj Persi in Ivan Monet. Na osrednji strani je na jasen in pregleden način predstavljeno bistvo poti: Vertikala ni zgolj gorska steza, temveč celovita pohodniška izkušnja skozi pokrajine in vasi, kjer se slovenski jezik prepleta z italijanščino, nemščino in furlanščino. Prav ta preplet pa prostoru daje edinstveno evropsko razsežnost. Tako izhaja iz videoposnetkov, ki sta jih na Vertikali posnela mlada ustvarjalca iz Benečije Alex Chiabai in Pietro Cromaz, in vabijo k raziskovanju te obmejne poti. Avtorsko besedilo za filme je prispeval Jernej Šček, besedilo bere predsednica SPDT Loredana Gec.